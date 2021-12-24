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شاهد .. لن تصدق: فضيحة فنية ..سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة بشكل خادش اغضب زوجها محمد الترك وكشف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بطمة.

 

 

وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.

 


يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا، الكرام. 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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