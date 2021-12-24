شاهد .. لن تصدق: فضيحة فنية ..سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة بشكل خادش اغضب زوجها محمد الترك وكشف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بطمة.

وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.



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