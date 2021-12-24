شاهد .. اتفرج: جدلاً بشكل كبير.. بعد نشر أول صورة لنجلة الفنانة ياسمين عبد العزيز من طليقها زوج ريهام حجاج.. فولة واتقسمت نصين؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: جدلاً بشكل كبير.. بعد نشر أول صورة لنجلة الفنانة ياسمين عبد العزيز من طليقها زوج ريهام حجاج.. فولة واتقسمت نصين؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أشعلت صورة انتشرت على الشبكة العنكبوتية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل أنها لنجلة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز من زوجها الأول محمد حلاوة، المتزوج حالياً من ريهام حجاج.



وجاء تداول هذه الصورة بعد لقاء ياسمين عبد العزيز الأخير مع من الشاذلي، لكن أول من نشرها كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر صفحتها الخاصة على انستغرام،

جمعت فيها صورة لياسمين مع صورة لإبنتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”ابنة الفنانه ياسمين عبدالعزيز . . ماشاء الله نسخه منها”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة إبنة ياسمين هذه، ففي حين أعرب البعض عن صدمتهم لشدة الشبه بين الأم وإبنتها، أشار البعض الآخر إلى أن الشابة ليست إبنة ياسمين.



وكان من التعليقات “مش بنتها ده صديقتها وهي قالت إن ده مش بنتها”، “مااتوقع بنتها عمرها ١٧ وهذي البنت ملامح بنت بنهايه العشرينات غلطانه انتي”.