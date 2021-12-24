شاهد .. ما لا يعرفه الجميع عن الفنانة سمية الألفي .. أجهضت 12 مرة وتلقت طعنة غادرة من الفنان فاروق الفيشاوي وليلى علوي.!

انت الان تتابع خبر ما لا يعرفه الجميع عن الفنانة سمية الألفي .. أجهضت 12 مرة وتلقت طعنة غادرة من الفنان فاروق الفيشاوي وليلى علوي.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في السبعينيات كانت بدايتها مع الفن، لكن تألّقها كان بعدها بسنوات في العديد من الأعمال التي شاركت فيها، وتميّزت الفنانة ​سمية الألفي بوجهها الهادئ وملامحها الرقيقة، إلا أنها كانت في بعض الأحيان تتمرد على رقة ملامحها، لتقدم شخصيات مختلفة.

الميلاد ولدت سمية يوسف أحمد الألفي في 23 تموز/يوليو عام 1953 في محافظة الشرقية، وقد درست في كلية الإجتماع قسم الإجتماع في جامعة القاهرة، قبل أن تقرر إحتراف الفن وهي لا تزال في بداية حياتها.

أعمالها.

بدأت سمية الألفي مشوارها الفني في مرحلة السبعينيات، وذلك من خلال المشاركة في أعمال درامية ومسرحية، قبل أن تنطلق أيضا للسينما، فظهرت لأول مرة من خلال مسلسل "أفواه وآرانب" ومسرحية "أولاد علي بمبة" في عام 1976، وفيلم "الحساب يا مدموزيل" في العام نفسه.

ومن أعمالها أيضا مسلسل "الهاربان" و"ماشي يا دنيا ماشي" و"العاصفة" و"لا أنام" و"بستان الشوك" و"أفواه وآرانب" و"قطار منتصف الليل" و"قلبي على ولدي" و"أيوب البحر" و"زهرة البنفسج" و"قلب من دهب" و"رحلة المليون" و"الطبري" و"الخروج من الدائرة".

وفيلم "عيب يا لولو عيب" و"أذكياء لكن أغيباء" و"وكالة البلح" و"شاطئ الحظ" و"رحلة عيون" و"السطوح" و"عندما يبكي الرجال" و"علي بيه مظهرو" و"40 حرامي" و"الموظفون في الأرض" و"فقراء لكن سعداء" و"حد السيف" و"القرداتي".

أما أدوارها التي حقّقت علامات في مشوارها الفني، فكانت في مسلسل "الراية البيضا" ومشاركتها في "​ليالي الحلمية​" و"بوابة الحلواني" و"​العطار والسبع بنات​".

وكان آخر مشاركة لسمية الألفي في عام 2010 من خلال فيلم "تلك الأيام"، والذي قام ببطولته إبنها الممثل​أحمد الفيشاوي​، وقدّمت شخصية والدته في الفيلم.

إعتزالها ومرضها

قالت سمية الألفي في مقابلة تلفزيونية إنها إبتعدت عن التمثيل، بسبب زيادة وزنها وتغيّر ملامح وجهها، فلم تعد بالشكل الذي إعتاده الجمهور، ولذلك فضّلت الإبتعاد عن الشاشة منذ عام 2010. وقد خضعت لـ7 عمليات جراحية بعد تعرضها لآلام شديدة في منطقة الظهر، لتكون أكياس على الرحم والحوض من سائل النخاع الشوكي أعلى حزمة الأعصاب المسؤولة عن الحركة، مما كان يعيقها عن الحركة.