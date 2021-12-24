شاهد .. ميريام فارس تصدم المتابعين وتظهر بملابس داخلية فقط واستعرضت مفاتنها وكل ما تملك بإطلالة صارخة في أحضان رجل غريب !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ميريام فارس تصدم المتابعين وتظهر بملابس داخلية فقط واستعرضت مفاتنها وكل ما تملك بإطلالة صارخة في أحضان رجل غريب !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور للفنانة اللبنانية ميريام فارس أثناء تدربها على الرقص، وظهرت بها بوضعيات جريئة حيث ارتدت ملابس داخلية فقط باللون الأسود والأحمر وترقص بأحضان مدرب الرقص، ورفعت شعرها بطريقة عفوية.

وكانت ميريام فارس قد نشرت هذه الصور عبر حسابها في انستغرام، ونالت بها 142 ألف إعجاب تقريباً بعد أقل من ساعتين على نشرها، ورغم كمية الاعجاب بصورها لكنها تعرضت لانتقادات حادة بسبب ظهورهاوكانت ميريام قد لفتت الأنظار مؤخرا بفيديو طريف أثناء تواجدها برفقة ابنها الأكبر جايدن، حيث ظهر وهو يحاول تخريب شعرها حتى غطى وجهها بالكامل، وعلقت على الفيديو: "ومن الحب ما قتل"، ونالت به اعجاب المتابعين.

ووثقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو رصد لحظة وصولها الى العاصمة السعودية الرياض، واستقبالها بباقة من الورد على انغام اغنيتها “حبيبي سعودي”، وعلقت على الفيديو: "سعيدة جداً بعودتي الى الرياض شو قولكم عم نحضّر !؟".