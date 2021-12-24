شاهد .. هذه الفنانة المصرية ظهرت بلا ملابس تماماً في أجرأ مشهد لها وتزوجت 20 رجلاً وتتواجد بمصحة للأمراض العقلية .. فمن تكون؟!!

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة المصرية ظهرت بلا ملابس تماماً في أجرأ مشهد لها وتزوجت 20 رجلاً وتتواجد بمصحة للأمراض العقلية .. فمن تكون؟!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد صاحبة واحدة من أغرب القصص في تاريخ السينما العربية، واختارت لها الراقصة المصرية الراحلة تحية كاريوكا، إسما غير اسمها الحقيقي، في بداية مشوارها الفني.

ومجرد ما تضع اسمها في محرك البحث "جوجل" للتعرف عليها، ستفاجئ بالكم الهائل من عناوين مقاطع الفيديو التي تشبه وصف "حزلؤم" فيلم أحاسيس، ولن تجد اسمها دون أن يلحق به كلمة مثير أو عارية.

أنها الحاصلة على لقب أجرأ فنانة في تاريخ السينما المصرية والعربية، متغلبة على ناهد شريف وناهد يسري، الفنانة منى إبراهيم، واحدة من الفنانات اللاتي أثرن الجدل الكبير؛ بسبب جرأة أعمالهن خاصة في الأفلام التي صورت في لبنان، ومثلت في العديد من الأفلام اللبنانية والمصرية.

اسمها الحقيقي إقبال إبراهيم السيد البدوي، ولدت في مدينة طنطا يوم 8 مايو عام 1945، وتعود أصولها إلى تركيا، ولديها أربعة شقيقات، وانتقلت برفقة عائلتها إلى القاهرة لتبدأ رحلتها مع عالم الرقص الشرقي، واختارت الفنانة تحية كاريوكا اسمها الفني لتصبح "منى إبراهيم".

كتب عنها أحد النقاد أنها تفوقت على ناهد يسري.. وأنها أجرأ فنانة في تاريخ السينما المصرية وذلك حين ظهرت عارية تمامًا مع فريد شوقي وتسببت في أزمة.

قدمت ما يقرب من 22 فيلماً أبرزها فيلم "حنفي الأبهة" و"الغاضبون" و"الخادم" و"الغني والفقير" و"رمضان فوق البركان" و"جزيرة النساء" و"الأستاذ أيوب" و"يوم الأحد الدامي" و"الجائزة الكبرى" و"العمالقة" و"الغفران" و"عودة حميدو" و"الرجل المناسب" و"العتبة جزاز".

وتزوجت الفنانة منى إبراهيم عشرون مرة من رجال أعمال ومشاهير لبنانيين ومصريين وأغلب تلك الزيجات كانت سراً ولم تنجب إطلاقاً?

من أشهر أفلامها فيلم “الأستاذ أيوب” عام 1975 مع محمد عوض وفريد شوقي وصفية العمري وقد اثار الفيلم جدلا كبير حيث ظهرت فيه عارية تماما لتتفوق بذلك على ناهد يسري في فيلم سيدة الأقمار السوداء.

وانضمت بعده الفنانة منى إبراهيم إلى الفنانة ناهد يسري بطلة فيلم سيدة الأقمار السوداء ضمن قائمة الفنانات الأجرأ في تاريخ السينما المصرية.

وقد حذفت الرقابة المشهد الذي ظهرت فيه عارية تماما ومنع الفيلم نهائيا من العرض لكنه عاد للانتشار مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.

عادت منى إبراهيم لتقديم أدوار بعيدة عن الإغراء بعد تقدمها في العمر، وذلك خلال الفترة من 1989 حتى 1996م، حتى عندما شاركت في فيلم "حدث في بيت القاضي"، قدمت دورًا قريبًا من الشر؛ لكنها تميزت فيه.

وفي وقت سابق تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بأن الفنانة منى إبراهيم، إصيبت بالجنون وتم إيداعها في مصحة للأمراض العقلية في القاهرة.