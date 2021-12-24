شاهد .. زينات صدقي ..خرجت من منزلها مسرعة حافية القدمين خوفاً وهربا من ابن أختها ..لن تصدق ماذا فعل معها؟

انت الان تتابع خبر زينات صدقي ..خرجت من منزلها مسرعة حافية القدمين خوفاً وهربا من ابن أختها ..لن تصدق ماذا فعل معها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عانت الفنانة المصرية الراحلة زينات صدقي كثيرًا مع عائلتها التي قاطعتها تماما بسبب احترافها العمل في الفن، ولكن رغم كل الصعوبات ظلت زينات متمسكة بحبها للفن.

كانت زينات صدقي في الـ 15 من عمرها عندما انفصلت عن زوجها الطبيب لتتجه مع صديقتها إلى الغناء في الأفراح، واختارت لها اسم زينات صدقي تيمنا بصديقتها خيرية صدقي.

بعد وفاة والد زينات الذي كان رافضا لعملها في الفن قاطعها أعمامها وحرموها من الميراث، ولكنها قررت أن تهرب من الإسكندرية إلى القاهرة.

بدأت «زينات» أولى خطواتها الفنية بعيدًا عن عائلتها، وبمرور السنوات أثبتت جدارتها بما شاركت فيه من أعمال، لكن شبح عودتهم وإعاقتها مجددًا عاد في نوفمبر 1959، حينما أخبرتها الطفلة «سنية»، ابنة نجل شقيقتها: «الحقي أبويا هيقتلك».

حسب المنشور بـ«الأخبار»، خرجت «زينات» من منزلها مهرولةً وهي حافية القدمين إلى قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور أبلغت الملازم أول، فاروق عبد الله، بأن سعد سودان، نجل شقيقتها، دبّر جريمة لقتلها.

كشفت الطفلة «سنية» ما دبّره والدها، قائلةً إنها سمعته يتفق مع شخصين على انتظار «زينات» عند عودتها من عملها في منتصف الليل وقتلها، وما إن تم ضبطه وإحضاره نفى ما نُسب إليه، لتكتفي الشرطة بأخذ توقيعه على تعهد بعدم التعرّض لخالته.

زينات صدقي من مواليد عام 1912، شاركت في عدد من الأعمال الفنية السينمائية، وكان لها طابع كوميدي خاص لم يتكرر.