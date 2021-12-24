شاهد .. اقوياء الملاحظة سيعرفون : هذه الطفلة أصبحت اشهر نجمة سينمائية.. مثلت في مسلسل الحاج متولي وتزوجت 10 مرات.. فمن تكون؟!

انت الان تتابع خبر اقوياء الملاحظة سيعرفون : هذه الطفلة أصبحت اشهر نجمة سينمائية.. مثلت في مسلسل الحاج متولي وتزوجت 10 مرات.. فمن تكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت عبر مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة شهيرة، حيث ظهرت خلال تلك الصـورة في مرحلة عمرية مبكرة، وهي أول صورة لها في تلك المرحلة العمرية.

إنها الممثلة المصرية “غادة عبدالرازق” التي نشرت صورة لها من طفولتها، لفتت بها أنظار متابعيها، ونتيجة لاعتمدها على قصة شعر قصيرة انهالت التعليقات عليها من قبل البعض الذين أخذوا يقولوا لها أن شعرها جعلها أشبه بالصبي في الصورة.

وأرفقت غادة تلك الصورة التى نشرتها بالتعليق، وقالت: «وأنا صغيرة أوي.. أنا»، وسخر البعض من شكلها في الطفولة وخاصة انها بدت مثل الولد بشعرها القصير، ومن بين التعليقات: «دا ولد، انتي شكلك كان غريب يا غادة، لا مش انتي».

ولدت غادة عبدالرازق عام 1965 وهي الابنة الصغرى لوالدها، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها.

لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وكان ضابط شرطة. لها أيضا أخت شقيقة تكبرها بسبعة أعوام وتدعى يسرية.

أما عن زيجاتها، فكانت الفنّانة غادة قد خرجت في تصريح سابق، أبدت فيه غضبها مما تردد عن عدد زيجاتها، حيث أكدت تقارير صحافية أنها بزواجها الأخير من مدير التصوير

ولم تكن زيجاتها كلها معلنة، فبعضها سري، لكن أول زيجاتها كانت وهي في عمر 17 عامًا، من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز ودام زواجها 7 سنوات. وأنجبت منه ابنتها الوحيدة.

وتانا القزاز، التي إحتفلت مؤخرًا بخطبتها، وذلك بعد أن أعلنت طلاقها من زوجها الأول حامد الشايب في عام 2019، بعد زواج استمر 7 سنوات هي الأخرى، وأنجبت خلال فترة زواجها الأول طفلتين هما: «خديجة وجويرية».