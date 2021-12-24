شاهد .. بمايوه شفاف.. مهلقا الجابري تستعرض انوثتها الطاغية وجمالها أمام الكاميرا والجمهور يفقد السيطرة على غريزتة .!!

انت الان تتابع خبر بمايوه شفاف.. مهلقا الجابري تستعرض انوثتها الطاغية وجمالها أمام الكاميرا والجمهور يفقد السيطرة على غريزتة .!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء الإيرانية، مَهْلَقا الجابري صورة جريئة لها، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وظهرت الجميلة مهلقا الجابري، في الصورة تستعرض جمالها وانوثتها بمايوه شفافة، كشف معظم جسدها بما في ذلك صدرها، ومنطقة الفخذ .

وحازت الإطلالة على نحو 119 الف إعجابا، وأكثر من 1600 تعليقا، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتابعين في نشرها عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

رقص مختلط وتحرش وحشيش.. فضائح مهرجان ميدل بيست في السعودية تشعل منصات التواصل - فيديو رقص مختلط وتحرش وحشيش فضائح مهرجان ميدل بيست في السعودية تشعل منصات التواصل فيديو.

وتضمنت الكثير من تعليقات المتابعين، عبارات وكلمات غزل وتحرش خادشة للحياء، فيما تنوعت بقية التعليقات بين الإعجاب والانتقاد.

وفي وقت سابق أثارت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا الجابري حالة من الجدل الواسع بين المتابعين بعد نشرها مجموعة صور صادمة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وظهرت ماهلاغا في الصور على أحد الشواطئ وهي ترتدي مايوه مثير جدا، باللون الزهري والأزرق.

وبدت ماهلاغا وهي تقوم بحركات وإيحاءات جنسية فاضحة، وجلست على ركبها، وحاولت أن تخلع الصدرية.

وعبر بعض المتابعون عن انذهالهم من جرأة وجمال عارضة الأزياء الإيرانية، فيما عبر آخرون عن غضبهم من طريقتها بأخذ الصور وتعبيرها عن تحررها.

مَهْلَقا جابِري دَشْتِسْتاني (بالفارسية: مه‌لقا جابری دشتستانی) تعرف أيضًا بـآيشا يونيك، هي عارضة أزياء إيرانية أمريكية.

ولدت مهلقا في 17 يونيو عام 1989 في مدينة أصفهان الايرانية ونشأت ودرست بها، ودعمتها أختها راحيلة في العرض.

ودخلت الشابة الإيرانية عالم الموضة احترافيًا بعد أن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009.