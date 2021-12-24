شاهد .. ميشال حايك يفجر تنبؤات مرعبة وأخرى مبشرة للعام 2022م والمفاجأة الأولى هذا ما سيحدث في مصر والامارات والأردن

انت الان تتابع خبر ميشال حايك يفجر تنبؤات مرعبة وأخرى مبشرة للعام 2022م والمفاجأة الأولى هذا ما سيحدث في مصر والامارات والأردن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في توقعات جديدة للفلكي والعراف اللبناني الشهير، ميشال حايك، للعام المقبل 2022، فجر أحداث مرعبة في العديد من الدول العربية، يشيب لها الرأس.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، تنبؤات الفلكي والعراف ميشال حايك، التي اطلقها خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية مؤخراً. حسب تعليقاتهم عليها.وتوقع ميشال حايك في ما يخص لبنان: "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، مضيفا: "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".

وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم". و"انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

وتوقع ميشال حايك أن "يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورا أكبر في لبنان وأن صوت اذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع اكثر وأكثر".

ولفت حايك، الى "نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله واسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن.

وتنبأ العراف اللبناني ميشال حايك ايضا، باستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

كما توقع حايك موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه.أما تنبؤاته في الدول العربية فجاءت على النحو التالي:

السعودية:

- ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقاوم زلزالا إعلاميا ممنهجا لتطويره.

- ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في العالم.

- بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.

سوريا:

- الرئيس بشار الأسد يفاجئ السوريين وغيرهم بحل كبير.

مصر:

- الصدمة تختار أحد مطارات مصر مهبطاً لها.

- ظهور قائد جديد إلى يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- الأخوان يقومون بعمليات تحصد الرؤوس انتقاماً.

- أزمة طارئة في فلك الفنان عمرو دياب.

- أحد السجون المصرية برسم الاهتزاز.

الإمارات:

- تأهب للأمن الإماراتي بسبب الانفتاح والسلام والتطبيع مع إسرائيل.

الكويت:

- تحطيم رؤوس في الكويت، حزن جديد يخيم فوق الكويت.

- تسريب معلومات صادمة تتمحور حول تغييرات جذرية بهوية الكويت.

- طابور خامس يشق طريقه اركان الحكم.

- الإرهاب يضرب الكويت. الأردن:

- خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية.

- العيون على أولاد الملك عبد الله.

- مخطط إرهابي كبير لصيد رؤوس.

ميشيل حايك فلكي ومتنبئ لبناني، أثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية والتي يطلقها في شهر 12 من كل عام.

ويرى العديد من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب في العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف.

وبدأ الفلكي والعراف ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.