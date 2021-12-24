شاهد .. افجر إطلالة بالكون : ديمي روز تستعرض جسمها بصورة فاضحة اظهرت مافتنها بشكل صارخ.. هل ترتدي سروال داخلي؟!

انت الان تتابع خبر افجر إطلالة بالكون : ديمي روز تستعرض جسمها بصورة فاضحة اظهرت مافتنها بشكل صارخ.. هل ترتدي سروال داخلي؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إستعرضت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ جسمها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

فشاركت ديمي روز صورتها مع منظر مطل من "حديقة جوشوا تري الوطنية" التي تشتهر بمناظرها الطبيعية الرائعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وعلّقت : "Take a picture it lasts longer".

وعلق محبي ديمي روز على الصورة معبرين عن حبهم لها وسعادتهم بصورتها، ولاقت الصورة تداولا كبيرا من متابعوا روز على مواقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ديمي صورا مثيرة لها، حيث اعتاد الجمهور على هذا النوع من المحتوى.