شاهد .. صاروخ ارض ارض.. الغندورة الجميلة رانيا يوسف.. يسقط فستانها عن جسدها امام الكاميرات لتحدث الفضيحة وتسحر الجمهور؟

انت الان تتابع خبر صاروخ ارض ارض.. الغندورة الجميلة رانيا يوسف.. يسقط فستانها عن جسدها امام الكاميرات لتحدث الفضيحة وتسحر الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل وبعض الصفحات الفنية مجموعة صور وإطلالات جريئة للفنانة رانيا يوسف ظهرت بها في المهرجانات، وعلى السجادة الحمراء،

من بينها صورة كانت قد نشرتها الفنانة عبر حسابها على انستغرام، من احدى المهرجان وهي ترتدي فستان ملون طويل وواسع، وباكليس مكشوف من منطقة الصدر حتى كاد يسقط عن صدرها أمام الكميرات حسب وصف المتابعين.

وفي صورة اخرى ظهرت رانيا يوسف مرتدية جامبسوت ضيق باللون الأسود، مكشوف من الأعلى حتى كاد صدرها يخرج منه بطريقة جريئة ومثيرة، كما أثارت الجدل بفستان بيج مكشوف برزت منه مفاتنها على السجادة الحمراء.

وعلى صعيد آخر، أثارت رانيا يوسف الجدل خلال حلقة من برنامج "في البوكس" المذاع عبر قناة Gossips في موقع "يوتيوب"، مؤكدة انها دائما تطلع "نمبر وان" في مسابقات الجمال،

وكانوا يلقبونها "باربي" في المدرسة، لانها كانت رياضية ومقاييس جسمها متناسقة، اما بالنسبة للزواج، ترفض رانيا الزواج مرة أخرى قائلة: "مقرفتش من الرجالة، لكن على رأي مدام فيفي عبده I don’t have time".

وأشارت رانيا يوسف انها علمت بناتها عدم الكذب، والتركيزا في مستقبلهم، والا يتزوجوا قبل سن 30 سنة حتى لا يتحملوا مسؤوليات بعمر صغير.