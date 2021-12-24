شاهد .. لن تصدق :ما فعلته الفنانة نانسي عجرم لحظة رفع الأذان والصلاة وهي تغني على المسرح صدم جمهورها ؟تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر لن تصدق :ما فعلته الفنانة نانسي عجرم لحظة رفع الأذان والصلاة وهي تغني على المسرح صدم جمهورها ؟تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

ميدل بيست، في المملكة العربية السعودية، فاجأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور في الحفل الغنائي الذي أحيته الأحد الماضي، في ختام مهرجان ‏‏ بتقديم أغنيتين فقط ومغادرة المسرح بعدها فوراً.



نانسي قدمت خلال الحفل أغنيتين فقط هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، وأشعلت حماسة الجمهور قبل أن تغادر الحفل فجأة، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى الجمهور الذي تساءل عن السبب.



نانسي عملت عبر حسابها في موقع "تويتر" إعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت عن الموعد المحدّد لصعودها الى المسرح، حيث كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغانٍ.

التغريدة أوضحت أن نانسي غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراماً لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية، ولأنها تأخرت عن موعد تقديم فقرتها فاحتراماً للتنظيم والنجوم المشاركين.



هذا وكانت قد شاركت النجمة اللبنانية متابعيها بصور من كواليس فعاليات المهرجان، وعلَّقت عليها بالقول: "قصتي مع الجمهور بالسعودية، حياة وفرح ونجاح".