شاهد .. أنا لا اخجل ابداً : اعترافات صادمة للغاية من الفنانة بوسي ..كشفت عن موقف نور الشريف من مشاهدها الخادشة وكيف صورت أفلامها المحظورة من العرض؟

انت الان تتابع خبر أنا لا اخجل ابداً : اعترافات صادمة للغاية من الفنانة بوسي ..كشفت عن موقف نور الشريف من مشاهدها الخادشة وكيف صورت أفلامها المحظورة من العرض؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

قالت الفنانة بوسي انها لا تخجل من أي مشاهد قدمتها في أعمالها الفنية بما فيها المشاهد المثيرة، مؤكدة على أن زوجها الفنان الراحل نور الشريف لم يتدخل في أي عمل تقدمه، لأنه يتفهم طبيعة العمل السينمائي.



وصفت بوسي خلال حوارها في حوارات تلفزيونية سابقة عن المشاهد بالمرضى، لأنها عاشت في مجتمع مختلف عن الوقت الحالي وكانت تسير في الشارع وهي ترتدي الميني جيب ولم تكن تتعرض لأي حوادث تحرش، على العكس من الوقت الحالي الذي تتعرض فيه محجبات للتحرش والمعاكسة.

وأشارت الى انها لا تتدخل في خيارات إبنتها مي بالتمثيل لأنها كبيرة بما يكفي بالإضافة الى انها ووالدها قاما بترك الحرية لها لتفعل ما تريده، بإعتبار أن التجربة خير دليل، مؤكدة على أنها تثق في صحة إختيارات مي.

وأوضحت أن إبنتها مي خجولة بشكل زائد وكانت اقل الفنانين الذين يجلسون مع والدها الفنان نور الشريف خلال تحضيرات مسلسل "الدالي" حتى لا يقال انه يميزها او انها تستغل علاقتها به.



وأوضحت بوسي انها لا تستطيع العمل بكثافة مثلما كانت تعمل في الصغر حيث كان يمكن ان تصور 3 افلام دفعة واحدة، ووصل بها الامر انها لم تنم سوى 5 ساعات في ثلاثة ايام فقط، وهو ما لا تستطيع ان تقوم به في الوقت الحالي.

وعن الفنانات اللاتي احببن نور الشريف، قالت بوسي انهن كثر، لكن أكثرهم كانت ميرفت امين وهو ما ظهر في انهيارها لدى وفاته لأن كانت بينهم حياة وعشرة عمر وربطتهم صداقة قوية.