شاهد .. إطلالة صارخة للغاية سحرت القلوب ..الفنانه هيفاء وهبي تنشر صور لحفل خطوبة شقيقتها هنا.. اتفرج كيف بدت رقيقة بفستان أحمر وهذا هو العريس ؟

انت الان تتابع خبر إطلالة صارخة للغاية سحرت القلوب ..الفنانه هيفاء وهبي تنشر صور لحفل خطوبة شقيقتها هنا.. اتفرج كيف بدت رقيقة بفستان أحمر وهذا هو العريس ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

احتفلت هيفاء وهبي اليوم بخطوبة شقيقتها الصغرى هنا، وشاركت الجمهور لقطات من حفل الخطوبة على حسابها بانستقرام، وكشفت عدة صور وفيديوهات من حفل الخطوبة الذي جمع عدد كبير من أصدقائهما المقربين.



وأكدت الفنانة هيفاء وهبي خطوبة شقيقتها الصغرى "هنا"، ونشرت على خاصية ستوري بحسابها بانستقرام صورة لخاتم خطوبة شقيقتها وقالت:"هي قالت موافقة"،

واحتفلت بخطوبة شقيقتها ونشرت عدة فيديوهات استعرضت بها أجواء الحفل، والإعدادات الخاصة في موقع الحفل والتي شاركتها مع الجمهور، قبل أن يتداول الجمهور عدة صور وفيديوهات لهيفاء وهبي وهي تحتفل مع شقيقتها.

هذا وتداول الجمهور عدة صور وفيديوهات لهيفاء وهبي أثناء احتفالها بخطوبة شقيقتها، وخطفت هيفاء وهبي الأنظار برقصها وغنائها في حفل الخطوبة، وتفاعلها الخاص مع شقيقتها وصديقاتها.



وتداول الجمهور أيضاً عدة صور وفيديوهات لشقيقة هيفاء وهبي مع خطيبها، وظهر الثنائي وهما يحتفلان أمام قالب حلوى ضخم، وشاركتهما هيفاء وهبي الاحتفال والرقص أيضاً.

وكانت هيفاء وهبي نشرت منذ أيام جلسة تصوير جديدة لها بعد مشاركتها في حفل اختيار ملكة جمال لبنان، وكذلك نشرت عدة صور لها من دبي، بعدما خطفت الأنظار هناك بحفل غنائي مؤخراً، وتألقت هيفاء وهبي في حفلها في دبي وتصدر

اسمها تريند "تويتر" في أكثر من دولة عربية وقدمت هيفاء وهبي في الحفل مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية والتي كان من بينها أغنية "شاغله كل الناس"، وأغنية "أهضم خبرية"، و"فاكرني".