شاهد .. كأنها حورية على الأرض.. اتفرج عارضة الأزياء مودل آش تكشف مفاتنها وتسحر الجمهور بهذه الصورة المثيرة.. وتعليقها يحدث ضجة؟

انت الان تتابع خبر كأنها حورية على الأرض.. اتفرج عارضة الأزياء مودل آش تكشف مفاتنها وتسحر الجمهور بهذه الصورة المثيرة.. وتعليقها يحدث ضجة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صدمت فيها المتابعين، إذ على غير عادتها لم تستعرض آش جسمها بالصورة.



وبدت مرتدية ملابس نوم عادية باللون الزهرية وواقف، بعكس صورها السابقة فكانت تستعرض صدرها ومؤخرتها بصور وفيديوهات وصفها المتابعون بـ "المثيرة".



وعلقت على الصورة بوسم "إكسبلور".

وكانت نشرت مودل آش، مقطع فيديو فاضح عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وتقصدت آش الظهور بأسلوب مثير على السرير،

وأطلت وهي مستلقية بطريقة مستفزة، وتقوم بحركات مغرية، على أنغام أغنية "ضحكة العمر" للفنان وليد الشامي، وهي ترتدي بيجاما ضيقة جداً باللون الزهري، عبارة عن شورت وتوب من الصوف.