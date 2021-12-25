شاهد .. يمنع دخول اصحاب القلوب الضعيفة .. بطريقة فاضحة هذا ما يفعله حبيب رولا يموت معها بالمسبح

انت الان تتابع خبر يمنع دخول اصحاب القلوب الضعيفة .. بطريقة فاضحة هذا ما يفعله حبيب رولا يموت معها بالمسبح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، ردت رولا يموت على أسئلة وطلبات متابعيها، حيث طلب منها أحدهم فيديو لأصحاب القلوب الضعيفة، فقامت بنشر فيديو لشاب وهو يقبل أقدامها أثناء جلوسها على طرف المسبح.

عبر المتابعون عن صدمتهم بسبب الفوقية التي تتعامل بها رولا مع محبيها وجمهورها، حيث تعاملهم كالعبيد، حسب وصفهم، وهذا ما يدفعها الى نشر هذه المقاطع، لكن اللافت ان بعض متابعيها يحبون هذا النوع من المعاملة الفوقية فتجدهم يطلبون منها تقبيل أقدامها أو أن يكونوا كلابا او مراحيض لها وينفذوا طلباتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر بها رولا يموت مثل هذا النوع من الصور او الفيديوهات المثيرة للجدل، حيث نشرت في وقت سابق صورة مرسومة لها وهي تضع قدمها فوق رأس رجل ينحني لها ويعبر عن رغبته بأن يكون مرحاضا لأجلها، كما نشرت صورا وهي تجلد أحد الشبان بالسوط، ما يعرضها للهجوم والإنتقاد من قبل البعض.

وكانت قد كشفت رولا يموت في وقت سابق انها وضعت رقم هاتف على موقع التواصل الاجتماعي، لمكتب أعمالها حيث يستطيع كل من يريد منها ان تقدم إعلانات أو حفلات، وليس للتعارف او ليتحرش بها الشباب،.