شاهد .. لن تصدق ما وجدته الفنانة (دنيا سمير غانم) جوار قبر والدها واثار جنونها واغضبها بشدة!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ما وجدته الفنانة (دنيا سمير غانم) جوار قبر والدها واثار جنونها واغضبها بشدة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت النجمة دنيا سمير غانم، صباح احد ايام الجمعة لموقف أزعجها كثيراً، خلال زيارتها مدافن أسرتها في منطقة الوفاء والأمل، لزيارة جثماني والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

تم التقاط مقاطع فيديو للفنانه دنيا سمير غانم خلال زيارتها لمدافن اسرتها، حيث بدت خلالها حزينة وترتدي الأسود حداداً على والديها.

الفنانه دنيا سمير غانم، اثناء قراءتها الفاتحة صادف سماع صراخ من الاهالي المتحلقين حول القبر وهذا اثر بشكل سلبي عليها، وكان في حالة استئاء كبير وطلبته من الهدوء وعدم الصراخ.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 أيار 2021، وغادرت عالمنا يوم السبت 7 آب الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتم دفن دلال عبد العزيز في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.