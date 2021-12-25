شاهد .. في اقوى مشهد صارخ... سقوط فستان جورجينا حبيبة كريستيانو وظهور صدرها كاملاً.

انت الان تتابع خبر في اقوى مشهد صارخ... سقوط فستان جورجينا حبيبة كريستيانو وظهور صدرها كاملاً. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الأيام الماضية، إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، عارضة الازياء ​جورجينا رودريغيز​.

وظهرت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز، في الصورة، في موقف محرج لها ولحبيبها كريستيانو رونالدو.

الصورة المتداولة كانت قد إنتشرت في وقت سابق، ووثقت لحظة سقوط فستان جورجينا قليلا من منطقة الصدر بعد نزولها من سيارتها للمشاركة في أحد المهرجانات.

وظهرت جورجينا وهي تحاول رفع فستانها بيدها خوفا من أن يسقط بالكامل، وتتحول الى مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وهذه ليست المرة الاولى التي تعاني فيها جورجينا رودريغز، بسبب ضيق فساتينها عليها، خصوصا في الجزء العلوي منها، حيث نشرت عارضة الأزياء مجموعة من الصور، أثناء تواجدها في مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت جورجينا على الصور قائلة :"سنة رائعة في مهرجان فينيسيا السينمائي، شكراً جزيلاً على كل الحب والدعم، دائماً ما أشعر وكأنها حلم".

إطلالة جورجينا وضعتها بموقف محرج، بعدما إنهالت عليها التعليقات بسبب قصة الفستان الضيقة جداً عند صدرها، والتي لم تغطِّ كل هذه المنطقة، أو على جزءاً جيداً منها.

كما شاركت جورجينا متابعيها بالعديد من الصور من أماكن ومناسبات مختلفة، ومن بينها صورتان لها ارتدت فيهما ثياباً أنيقة، وظهرت على متن اليخت الخاص بحبيبها، فبدت فاتنة كعادتها وأنيقة، وفي صورة أخرى اكتفت بارتداء الملابس الداخلية المثيرة.