شاهد .. اتذكرون النجمة الجميلة نورمان اسعد بطلة مسلسل..يوميات جميل و هناء ..اتفرج كيف بدأ شكلها وملامحها في احدث صور لها عقب اعتزالها .. لن تعرفوها؟

انت الان تتابع خبر اتذكرون النجمة الجميلة نورمان اسعد بطلة مسلسل..يوميات جميل و هناء ..اتفرج كيف بدأ شكلها وملامحها في احدث صور لها عقب اعتزالها .. لن تعرفوها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

أعاد مستخدمون نشر صور الممثلة السورية نورمان اسعد، في رصد لاخر ظهور علني لها امام العدسات، ولأحدث الصور المتداولة لها منذ اعتزالها.

وأعلنت نورمان إعتزالها العمل الفني في عام 2007 وذلك بعد زواجها الثالث. وآخر ظهور إعلامي لها في العام 2011 خلال إتصال أجرته مع تلفزيون “الدنيا” تحدثت فيه عن موقفها من الأزمة السورية، إضافة لتكريمها كضيفة شرف خلال نفس العام بحفل خيري خاص أقامته الجمعية الخيرية البخارية في الأردن،

إحتفاءً بأمهات الأيتام في يوم الأم العالمي. وتزوجت اسعد من الفنان القدير ايمن زيدان فجأة ومن دون مقدمات من نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات “جميل وهناء” ولكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج إذ انفصلاً لأسباب غير معروفة و لكن ظلا صديقين و شاركا معا في بطولة مسلسل “ألو جميل ألو هناء” الجزء الثاني من مسلسل “يوميات جميل وهناء”.

وتزوج أيمن زيدان بعد طلاقه الأول من أسعد من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني، ولكن الانفصال وقع سريعاً بعد شهور قليلة، ورزق منه بإبنته يمنى. ووفقا لـموقع”لها”عاد مرة أخرى للزواج من نورمان أسعد ودام الزواج لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى وانفصلا عام 2003 بعد أن أثمر زواجهم عن ابنة وحيدة هي جودي التي بقيت في حضانة والدتها.

وفي مطلع عام 2007 تداولت الصحافة خبر زواجها من رجل الأعمال إماراتي محمد الطاير، لكن تبين فيما بعد بأنه رجل الأعمال و السياسي الكردي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.

وأنجبت منه أربعة أبناء ابن إسمه “تيجان” وثلاثة بنات هن تاج جينار وأصغرهن روجينا وقد أقامت معه منتقلة بين أميركا والأردن حيث إستقرت في العاصمة الأردنية عمان.