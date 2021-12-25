شاهد .. اتفرج:على غرار هيفاء وهبي الغندوره نسرين طافش بإطلالة مثيرة للغاية تحبس الانفاس.. وتسحر الجمهور ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج:على غرار هيفاء وهبي الغندوره نسرين طافش بإطلالة مثيرة للغاية تحبس الانفاس.. وتسحر الجمهور ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش مجموعة من صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

وظهرت نسرين طافش وهي تستمتع بعطلتها في ​الجونة​ في مصر وظهرت بكامل طبيعتها، مرتدية روب النوم .

وعلقت طافش على الصور قائلة: “صباح جميل من الجونة”.

ونالت صور نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا نعربين عن جمال إطلالتها، واعلق بعض المتابعين أنها تقلد الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بعد أن نشرت صوراً لها في ​دبي ​مؤخراً وبدت على شرفة الغرفة الخاصة بها بروب الحمام من دون مكياج .

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة،

تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .