شاهد .. اعترافات مثيرة حيرت الاردنيين..خالد مقداد لابنته: عندما ترتدين الحجاب هل ستتقيدين بالزي المحتشم المناسب له؟.. لن تتوقع رد جنى مقداد؟

انت الان تتابع خبر اعترافات مثيرة حيرت الاردنيين..خالد مقداد لابنته: عندما ترتدين الحجاب هل ستتقيدين بالزي المحتشم المناسب له؟.. لن تتوقع رد جنى مقداد؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تحدت نجمة طيور الجنة جنى مقداد عن رأيها في الحجاب، خلال فيديو سابق اجتمعت فيه عائلة خالد مقدد ليقوموا بتشجيع ابنتهم البالغة 13 عامًا على الحجاب.



وجاء في الفيديو محاولات العائلة لمعرفة رأي جنى مقداد عن الحجاب، حيث انهالت عليها الأسئلة من أفراد العائلة منها الظريف ومنها الصريح.

واستقبلت جنى الأسئلة بكل رحابة صدر ورضى وأجابت على الأسئلة كالتالي:

فوجه لها خالد مقداد سؤال عندما ترتدين الحجاب هل ستتقيدين بالزي المحتشم المناسب له أم أنك سترتدين الملابس التي لا تتلاءم معه؟

أما والدتها فوجهت لها سؤال من قدوتك في الحجاب؟، لترد جنى مؤكدة أن أمها أولاً ثم صديقاتها.

وأضافت جنى قائلة:" في الحقيقة في بداية الأمر لم أكن مقتنعة في حكاية لبس الحجاب ولكن صديقاتي شجعوني ودعموني، ولقد أعجبت بهم وبأزيائهم وبعدها أقتنعت أولًا من أجل الدين ولأنه فرض علي.



ووجه الأخ الكبير عصومي لشقيقته سؤالًا ذكيًا وجاء مباغتًا للجميع، حيث سأل ماذا لو تبادلنا الأدوار لو كنت أنا الفتاة الأصغر منك ولا أريد ارتداء الحجاب وأنتِ أخي الكبير كيف ستتصرفين؟ وهل كنتِ ستغصبيني عليه؟

وردت النجمة جنى على سؤال شقيقها قائلة: "بالتأكيد لا لن أغصبك لأن هناك طرق عديدة لإقناعك بارتدائه".