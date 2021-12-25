شاهد .. رولا يموت تفقد عقلها وتسابق ميا خليفة لتظهر كما ولدتها أمها وهي تستحم في أقوى المشاهد اغراء !!

انت الان تتابع خبر رولا يموت تفقد عقلها وتسابق ميا خليفة لتظهر كما ولدتها أمها وهي تستحم في أقوى المشاهد اغراء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قديم لـ ​رولا يموت​ كانت نشرته في صفحتها الخاصة وأثار الجدل حينها.

وظهرت رولا بالفيديو وهي عارية وتستحم، وما احدث ضجة هو ان هذا الفيديو حصد 2 مليون مشاهدة ما يعتبر رقما ضخما.

وإنتقد المتابعون رولا طريقة إستعراضها لجسمها والإيحاءات التي تقوم بها بالتعليقات.

وكان انتشر خبر على مواقع التواصل الإجتماعي أن رولا يموت قد خضعت لعملية تجميل لمؤخرتها وقامت بتكبيرها.

ونفت رولا الخبر بنشره في حسابها الخاص، إذ كان بعنوان :"رولا يموت تصعق الكل وتستعرض خلفيتها بطريقة فاضحة بعد إجراءها عملية تكبير"، وعلّقت قائلة: "والله العظيم ما كبّرتها".