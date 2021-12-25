شاهد .. فضيحة جديدة ومزلزلة .. رهف القنون تمارس فعل فاضح مع فتاة داخل سيارة بافجر ظهور على الكرة الارضية

انت الان تتابع خبر فضيحة جديدة ومزلزلة .. رهف القنون تمارس فعل فاضح مع فتاة داخل سيارة بافجر ظهور على الكرة الارضية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في فضيحة جديدة ومزلزلة، قامت الناشطة السعودية رهف القنون، بممارسة فعل فاضح مع إحدى الفتيات داخل سيارة.

ونشرت الناشطة السعودية، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، فيديو قصير، عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يجمعها بتلك الفتاة.وظهرت رهف القنون، في الفيديو وهي تحتضن حبيبتها وتقبلها بطريقة حميمة، خلال تواجدهما في السيارة.

وصدمت جرأة الشابة رهف القنون متابعيها، مرة أخرى بعد صدمتها لهم بكشفها في أوقات سابقة عن دخولها في عدة علاقات مع شباب أجانب، انجبت من احدهم ابنتها الوحيدة.ويبدو أن رهف أرادت هذه المرة أن تتخطى الخطوط الحمراء مرة ثانية، وتوضح بالصوت والصورة حقيقة ميولاتها الجنسية، بعدما كانت قد تحدثت عن ذلك من خلال الكتابة والتعليقات.

اسئلة كثيرة طرحها الجمهور، بعد هذه المشاهد الفاضحة، منها عن الأسباب التي قد تدفعها للقيام بهذه الخطوة المحظورة.

ومؤخرا، أصيب المتابعون للناشطة السعودية الشابة، رهف القنون، بحالة من الصدمة والدهشة، بعدما ظهرت، في إطلالة شبه عارية، من خلال مجموعة صور نشرتها في خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستغرام.

ووثقت الصور، الشابة السعودية، وهي تستعرض عورتها وبقية مفاتنها التي ترى بوضوح تام، بجرأة شديدة.

وارتدت رهف القنون، في إطلالتها المثيرة، لباسا ناعما وملتصقا بجسمها بلون البيج، فصل تفاصيل جسدها بشكل كامل وكأنها بدون لباس.

وتخطت الشابة رهف، هذه المرة حواجز جديدة محظورة، حتى ظن المتابعون للوهلة الأولى أنها لا ترتدي شيئاً.

وكانت الناشطة السعودية، رهف القنون، نشرت الخميس صورة لها، عبر خاصية الستوري بحسابها في موقع إنستغرام.

وأطلت، رهف القنون ، في الصورة من الخلف وكأنها تنظر الى مكان معين عن علو مستعرضه حجم مؤخرتها الكبيرة ببنطلون بنقشة نمر.

يذكر أن الشابة رهف، اعتادت على إثارة الجدل بين الحين والآخر بإطلالاتها شبه العارية، وبعرض واستعراض مؤخرتها وجسدها، حتى تصبح حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وُلدت رهف القنون، في عام 2000 بالسعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر.

ويشغلُ والد الشابة السعودية، منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُة أشقاء.

وحسبَ تصريحات سابقة لرهف القنون، فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي كانت تُريد الدراسة فيها، كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها.

وقالت بأنها تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.