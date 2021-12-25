شاهد .. اتفرج .. صورة نادرة لابن الفنان (حسين فهمي) من زوجته الثانية والذي اخفاه عن الإعلام الاولى اشعل السوشيال ميديا ووسامتة فاقت ابيه.!

انت الان تتابع خبر اتفرج .. صورة نادرة لابن الفنان (حسين فهمي) من زوجته الثانية والذي اخفاه عن الإعلام الاولى اشعل السوشيال ميديا ووسامتة فاقت ابيه.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ابن حسين فهمي من زوجته الأولى : النجم المصري “حسين فهمي” الذي أشتهر بوسامته في شبابه أيام الثمانينات، والكثير لا يعرف عن حياته الشخصية شيء ولكن اليوم جئنا لكم بصورة لأحد أبنائه والذي لا يشبه.

فقد قامت مواقع السوشيال ميديا وبعض من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، بنشر صورة نادرة جداً تعود إلى فترة الثمانينات للنجم الكبير “حسين فهمي”، مع ولديه “محمود حسين فهمي” و “نيرة حسين فهمي” وهما من زوجته الأولى السيدة “نادية محرم” والذي لا يعرفها الكثير.

وقد انتشرت الصورة بسرعة كبيرة وتبادلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، بسبب غياب ” محمود ونيرة” عن الإعلام والساحة الفنية، ولأن الصحافة والإعلام تقوم بالتركيز ابنته “منة الله حسين فهمي”، ابنة الفنانة “ميرفت أمين” زوجته السابقة فأن “محمود ونيرة” لا يذكرهم أحد.

والجدير بالذكر أن الفنان “حسين فهمي” تزوج من السيدة “نادية محرم” بعد تخرجه من معهد السينما المصري، في الثمانينات ولكن هذا الزواج لم يدوم فقد انفصلا عن بعضهما بعد إنجاب ولد وبنت.

وقد قام الكثير بالتعليق الإيجابي على هذه الصورة، وركز البعض أن ابني “حسين فهمي” لا يشبهانه أبداً، وأنهما لم يأخذا منه سوى ملامح قليلة بعكس أبنته من ميرفت أمين “منة الله”.