شاهد .. اقوى إطلالة .. مودل آش تستعرض مؤخرتها المنفوخة بشكل مثير وتعلق: شايفين كل شيء طبيعي - فيديو

انت الان تتابع خبر اقوى إطلالة .. مودل آش تستعرض مؤخرتها المنفوخة بشكل مثير وتعلق: شايفين كل شيء طبيعي - فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت نجمة السوشيال ميديا السعودية، مودل آش العتيبي، على متابعيها عبر مقطع فيديو حديث وجريء للغاية.

واستعرضت الشابة السعودية جسدها، وخاصة مؤخرتها الكبيرة، في مقطع الفيديو، بطريقة ايحائية فاضحة.

وأظهر الفيديو مودل إش، شبه عارية، حيث ارتدت فستانا ناعما وضيقا أظهر جميع تفاصيل وتضاريس جسدها.

وعلقت الناشطة السعودية، وهي تستعرض مؤخرتها قائلة: "شايفين كل شيء طبيعي" لتهنال التعليقات على مقطع الفيديو بكثرة.

كما تداولت حسابات معنية بالمشاهير، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، الفيديو، على نطاق واسع.

واعتادت مودل آش، على نشر مقاطع فيديو وصور جريئة، مما يعرضها إلى انتقادات شديدة من قبل معظم رواد السوشيال ميديا في السعودية.