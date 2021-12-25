شاهد .. تفاصيل نارية :من كواليس صاحبة السعادة..الفنانه شيرين عبد الوهاب ..تفجر النت بعوده قوية للفن وبإعلان خطير لايخطر على بال ابداً؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل نارية :من كواليس صاحبة السعادة..الفنانه شيرين عبد الوهاب ..تفجر النت بعوده قوية للفن وبإعلان خطير لايخطر على بال ابداً؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة شيرين عبد الوهاب وابنتيها؛ أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، ومن المقرر عرض الحلقة في ليلة رأس السنة لعام 2022.

ويعتبر ذلك أول ظهور إعلامي في برنامج تليفزيوني لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب، وإعلانها عودتها القوية إلى عالم الفن، لتواصل مسيرتها الفنية الناجحة التي بدأتها بانطلاقة قوية مع محمد محيي، في ديو بحبك عام 2001 من ألبوم صورة ودمعة.

وعلى صعيد آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب عن بوستر أغنيتها السادسة، من ألبومها الجديد، والذي عادت به بقوة إلى جمهورها، بعد سنوات طويلة من الغياب، وعقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وتصدر مؤخرًا اسم المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث، واحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها حليقة الرأس، في حفل غنائي أحيته في أبوظبي،

وكشفت النجمة أنها فعلت ذلك بسبب التعنيف النفسي الكبير، والاكتئاب التي تعاني منه، بعد طلاقها من حسام حبيب.