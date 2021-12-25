شاهد .. أشهر نجمة اغراء مصرية بطريقة ذكيه تطرد زوجها من موقع التصوير لتقوم بعمل خادش وجنوني صدم الجميع حتى المصورين.. لن تصدق من هي ؟

انت الان تتابع خبر أشهر نجمة اغراء مصرية بطريقة ذكيه تطرد زوجها من موقع التصوير لتقوم بعمل خادش وجنوني صدم الجميع حتى المصورين.. لن تصدق من هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تميزت السينما المصرية منذ نشأتها بوجود فنانات لا يجدن حرجا من قبول أدوار الإغراء حتى لو تم تصنيفهن على أنهن ممثلات إغراء بالدرجة الأولى،

ومن اهم تلك النجوم الفنان هياتم،

وهي مواليد الإسكندرية في 22 يوليو 1949، واسمها الحقيقي سهير محمد حسن، كانت بدايتها الفنية من خلال الرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية،

بدأ مشوارها مع التمثيل في منتصف السبعينيات في فيلم "ليلة حب أخيرة"، تزوجت 3 مرات ولم تفكر في إنجاب أطفال بسبب ظروف عملها.



حُبست أسبوعًا بسبب اتهامها بالتزوير في أوراق رسمية، وبررت ذلك بأن موظف السجل المدني حاول مجاملتها، فكتب لها في حالتها الاجتماعية "آنسة" بدلًا من مطلقة،

قدمت هياتم على مدار مشوارها الفني أكثر من 120 عملًا فنيًا، صرحت أن أحد الحكام العرب حاول إهدائها قصرًا في سويسرا، مقابل أن تتزوجه، ولكنها رفضت، لأنه طلب منها اعتزال الفن.



أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة هياتم أوصته وأوصت أهلها بعدم إقامة عزاء لها، اتهمتها ماجدة الخطيب في محضر رسمي أنها ضربتها ونصبت عليها في مستحقاتها المالية.

سبب وفاة هياتم

جاء سبب الوفاة بسبب الصراع مع سرطان القولون، رفضت هياتم الارتباط بشباب يصغرونها في السن قائلة: " زي ما طول عمري مش بحب أرتبط براجل متجوز؛ عمري ما هأرتبط بشاب أصغر مني".



مرحلة اعتزالها

اعتزلت الرقص وتفرغت للتمثيل لكنها قدمت العديد من وصلات الرقص في أفلامها، أصيبت هياتم بسرطان القولون وأجرت أكثر من جراحة لإزالة الورم،

ولكن المرض عاد إليها من جديد، ونقلت إلى إحدى مستشفيات القاهرة، بعدما شهدت حالتها الصحية تدهوراً كبير في آخر أيامها.

اهم ممثلة إغراء

على عكس الفنانة هياتم التي ظلت تقدم عدة أدوار للإغراء في الأفلام حتى نهايات السبعينات من القرن العشرين حيث قل وجود الإغراء في الأفلام، الفنانة هند رستم التي قدمت عدة قوالب أخرى

كالقالب الكوميدي والتراجيدي ولم تعتمد على عنصر الإغراء فقط، كما صرحت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم أن والدتها لم تكن تحب لقب ملكة الإغراء لكنها كانت تفضل أن توصف بـ “الفنانة الشاملة”.