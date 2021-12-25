شاهد .. اتفرج: وصفت بأجمل أمرأه على وجه الارض.. والدة مي عز الدين..تسحر الجمهور في اول ظهور ولن تصدق ماهي ديانتها الحقيقية؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: وصفت بأجمل أمرأه على وجه الارض.. والدة مي عز الدين..تسحر الجمهور في اول ظهور ولن تصدق ماهي ديانتها الحقيقية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أكدت الفنانة مي عز الدين، أن والدتها مسيحية، وعلى رغم ذلك فهي غير ملمة بشكل كافٍ بالديانة المسيحية، لأن والدتها كان كل اهتمامها هو تعليمها الدين الإسلامي والصلاة.



وقالت، خلال لقائها مع الإعلامية "رغدة شلهوب"، ببرنامج "100 سؤال"، المعروض

على فضائية "الحياة"، "كل اهتمام والدتي كانت الصلاة، كانت تضربني حتى التزم في الصلاة، وعدم ترك أي فرض".



وتابعت، "والدتي مسيحية، لكنها تفهم كثيرًا في الديانة الإسلامية، وهي من ساعدتني

على أداء دور فتاة مسيحية في أحد أعمالي".



وأضافت: "عدم معرفتي بالكثير عن الديانة المسيحية تقصير مني، فأنا اعتبر نفسي شخصية غريبة،

لا أحب التعمق في التحدث سواء في الدين أو السياسة أو الرياضة أو أي شيء عليه خلاف، ولا أحب القراءة كثيرًا، وأعتمد على الخبرات الحياتية".

جمعنا لكم صوراً لمي عز الدين ووالدتها من مراحل زمنية مختلفة. والمعروف أن صداقة كبيرة تجمع بين الأم وابنتها، فهي سندها ومعلمتها التي تعرف تماماً معنى التعايش والانفتاح.



فوالدة مي مسيحية كما قالت في حلقة سابقة مع الإعلامي نيشان في برنامج انت والعسل، وأثرى هذا الاختلاف في الديانات العائلة ثراء عقلي وروحي لا يقدر بثمن.