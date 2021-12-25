شاهد .. ظهور صارخ .. اتفرج بنات شيرين عبد الوهاب يخطفن الأنظار بإطلالة مبهرة وجمال ساحر .. البنات كبرت (صور)

انت الان تتابع خبر ظهور صارخ .. اتفرج بنات شيرين عبد الوهاب يخطفن الأنظار بإطلالة مبهرة وجمال ساحر .. البنات كبرت (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها مريم وهنا، وبصحبة زوجها المطرب حسام حبيب.

وبدا على الفتاتين تغير شكلهما الملحوظ، وهو ما دعا الجمهور لقول: "البنات كبرت".

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت عن نقل والدتها إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت، في فيديو تم تداوله من الحفل الأخير لها الذي أقيم بالسعودية: "مبسوطة أوي إني هنا، أول مرة آجي، الحقيقة الوقفة اللي وقفتوها مع والدتي في المستشفى تدل إنكم ناس مأصلين وكُمل، والحمد لله هي كويسة دلوقتي".