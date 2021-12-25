شاهد .. اسرار صادمة اثارت جدلا واسعاً.. اتجوزت مي عز الدين في السر ليه؟.. اتفرج رد غير متوقع من أحمد السعدني؟

انت الان تتابع خبر اسرار صادمة اثارت جدلا واسعاً.. اتجوزت مي عز الدين في السر ليه؟.. اتفرج رد غير متوقع من أحمد السعدني؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي )

صداقة من نوع خاص جمعت بين أحمد السعدني مي عز الدين، والتي من عمقها ظن البعض إن هذه الصداقة تطورت لعلاقة عاطفية بينهما،

فهو يدعمها دائمًا ويرافقها خلال الأزمات التي تتعرض لها، وهى الأخرى تحرص على التواجد بجواره خلال المناسبات الهامة في حياته.



ونظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تربطها بالممثل أحمد السعدني، فقد لاحقتها أيضاً شائعات زواجهما، خصوصا بعد ظهور “مي” محتضنة “السعدني”

في عدد كبير من الصور، ما أثار جدلا كبيرا مجددًا حول علاقتها بالسعدني، حيث زعم مستخدمو مواقع التواصل من قبل وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وتسببت مي عز الدين في تجدد شائعات زواجها سراً من السعدني بعدما قامت في احدى المرات بتصميم صورة تجمع عدة صور لهما إحداهم كانت السبب في انطلاق شائعة زواجهما سراً، وكتبت تعليقاً مثيراً يعبر عن محبتها للنجم الشاب

مي نشرت الصورة المجمعة عبر حسابها الموثق على موقع إنستقرام يوم 19 مارس الماضي،

وعلقت عليه برسالة باللغتين العربية والإنكليزية، قائلة: I miss my best friend Bgad، وأضافت: تخيلو لما تبقي واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي !!! وحشني بجد.



الأنظار كلها توجهت نحو صورة للسعدني وهو يبرز خاتم الخطوبة في يد مي عز الدين، وكانت السبب في انطلاق شائعة أكدت زواجهما سرا، وقيل وقتها أن زوجة السعدني تركت منزل الزوجية وطلبت الطلاق بسبب شائعات ارتباطه بمي.

وعلق السعدني على رسالة مي عز الدين قائلا: وأنا أقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، أتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش.



من جهته برر الفنان أحمد السعدني صمته الدائم تجاه أنباء زواجه سراً من الفنانة مي عز الدين،، بعدم رغبته في خوض أية صراعات مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

لافتاً إلى أنه يتعامل مع زميلته باعتبارها "عشرة عمر" وأخت، مؤكداً أنه اعتاد الحياة بطريقة طبيعية ودون مراعاة لحسابات النجومية، وأكد للمرة الأولى نبأ طلاقه من أم أولاده.

وأضاف السعدني في حوار سابق ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي: مي عز الدين أختي وعشرة سنين وأسرارنا عند بعض ووالدتها مثل والدتي،

وأنا عكس أحمد فهمي هو مجنون في ردوده على الناس على السوشيال ميديا، وأنا عكسه أقرأ كل حاجة وأسعد بالكلام الحلو والسلبي مبيفرقش معايا نهائياً.