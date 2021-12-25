شاهد .. بإطلالة فجة غير إخلاقية : رولا يموت.. فقدت بوصلة الحياء وتتعمد عرض صدرها بطريقة خادشة وتتخطى الحدود الحمراء!!

انت الان تتابع خبر بإطلالة فجة غير إخلاقية : رولا يموت.. فقدت بوصلة الحياء وتتعمد عرض صدرها بطريقة خادشة وتتخطى الحدود الحمراء!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ​رولا يموت​ صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية الستوري، أحدثت بلبلة بين المتابعين.

وظهرت رولا بفستان أصفر مستعرضة صدرها وتفاعل المتابعون مع الصورة بتداولها في صفحاتهم الخاصة معلّقين أنها تليق بها الإطلالات الهندية.

وكانت أثارت رولا يموت الجدل بين المتابعين بعد كتابتها منشوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

فنشرت رولا تدوينة مكتوباً عليها: "رولا محمد يموت ترفع شكوى قضائية في المحكمة اللبنانية لتثبيت النسب واستحصال جميع ثروتها وحقوقها القانونية والشرعية وقد عينت 3 محامين من آل يموت وآل عيتاني".

وعلّقت رولا يموت على هذا المنشور: "كل حقوقي بدها ترجعلي يا حبياً هيك أسهل والأمور مضبضبة يا بالمحاكم".