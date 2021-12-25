شاهد .. حكاية الأمير السعودي الذي فاقت وسامته رشدي أباظة : دوخ نجمات السينما وتزوج ثلاث فنانات شهيرات إحداهن خطفها منه تاجر يمني.. اتفرج - صور نادرة

انت الان تتابع خبر حكاية الأمير السعودي الذي فاقت وسامته رشدي أباظة : دوخ نجمات السينما وتزوج ثلاث فنانات شهيرات إحداهن خطفها منه تاجر يمني.. اتفرج - صور نادرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كان الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، عاشق للفن وحول هذا العشق الى زواج من 3 فنانات شهيرات خلال فترة قصيرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي والعالم بأكمله.

وتزوج الأمير خالد(الابن التاسع للملك سعود) وثاني ملوك المملكة العربية السعودية من 3 فنانات شهيرات وهن “صباح، شمس البارودي، ونجمة الإغراء سهير رمزي التي خطفها منه التاجر اليمني علي منصور العودي، واستمر زواجه منها لفترة قصيرة.

تولى الأمير خالد آل سعود في حياته مناصب رسمية عديدة من بينها قيادة الحرس الوطني، وقيل أن الأمير خالد تزوج من الفنانة صباح سراً لفترة قصيرة وهو الزواج الذي تم التطرق إلى تفاصيله بشكل مسهب في المسلسل الذي تم إنتاجه عن حياة الشحرورة دون الإشارة بشكل واضح لاسم البلد التي ينتمي إليها حرصاً على عدم إغضاب المملكة.

وتزوج عام 1969 بشكل علني من الفنانة شمس البارودي، وطلقها في العام التالي، ثم تزوج بعد ذلك سرا من نجمة الإغراء سهير رمزي لمدة عام واحد. وأكدت سهير رمزي وقوع هذا الزواج في لقاء تلفزيوني.

وكان للفنانة شمس البارودي زيجة قبل زواجها من الفنان حسن يوسف، وهي زواجها من الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ودام هذا الزواج لفترة لم تتعدى الثلاثة أشهر وتطلقا بعدها وحافظت الفنانة المعتزلة على سريته حتى تسربت صور الزفاف على الانترنت بعد ما يقرب من ٤٥ عاما من كتمان هذا الزواج.

وتزوجت الفنانة صباح، الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها وذلك عقب طلاقه من شمس البارودي بعدة أشهر.

كما صرحت النجمة سهير رمزي، في برنامج “الجريئة والمشاغبون” بقناة النايل سينما أنها كانت متزوجة من الأمير خالد بن سعود، في بدايتها الفنية وأنه يعتبر الزوج الثاني لها بعد الملحن حلمي بكر.

وقالت في سياق تصريحاتها أن زواجها من الأمير خالد كان سريا في البداية لخوفهم من رد فعل المملكة العربية السعودية.

وأكدت سهير رمزي، أنها عاشت قصة حب قوية مع الأمير السعودي، نافية ما يقال أن زواجهما كان من أجل المال.

كما تزوج الأمير الراحل خالد بن عبدالعزيز خمس مرات، أولهما الأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود، وبعدها تزوج من الأميرة مها بنت محسن ناشي الشريف.

وفى شهر سبتمبر عام 1969 تروج الأمير خالد من الفنانة شمس البارودي، واستمر زواجهم ثلاث أشهر فقط، ثم الفنانة سهير رمزي واستمر زواجهم لمدة عام، وبعدها تزوج من الفنانة صباح لمدة شهر واحد..

ولد الأمير خالد بن سعود عام 1925، في مدينة مكة المكرمة، ويعتبر الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، من زوجته جميلة أسعد إبراهيم مرعي.

دراسته

درس الابتدائية في الطائف ثم درس المتوسطة في الرياض وتخرج من المتوسطة، انتقل إلى الدراسة فى جامعة هابيرت بعد التخرج من الثانوية، وعاد إلى المملكة العربية السعودية، بدرجة بكالوريوس.

مناصبه

تولى الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، رئاسة الحرس الوطنى السعودي لمدة ثلاثة سنوات، حتى قام الأمير فهد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود بتعيينه رئيسا لمكتبة الملك سعود.

ابنته

أنجب الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، الأميرة عهود الملقبة ب “نديم الشوق”، والتى ولدت عام 1974.

توفي الأمير خالد بن سعود في صباح يوم الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 7 يوليو 2020 في المملكة المغربية عن عمر ناهز 95 عاما ودفن في مكة المكرمة.