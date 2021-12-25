شاهد .. بفستان أسود مفتوح الصدر.. اتفرج الزوجة السابقة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها الصاخب وإطلالتها الجريئة..

انت الان تتابع خبر بفستان أسود مفتوح الصدر.. اتفرج الزوجة السابقة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها الصاخب وإطلالتها الجريئة.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي موجة جدل واسع خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة جديدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وصفها البعض بالجريئة.

الصورة التي نشرتها هيفاء وهبي عبر خاصية "الستوريز"، على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان من الجلد، أسود اللون، ومفتوح من عند منطقة الصدر.

وأعتبر بعض المتابعين في تعليقاتهم على الصورة أن هيفاء وهبي ظهرت في هذه الصورة بشكل أنيق ومرتب، وكأنها فتاة بسن العشرين، بينما أعتبر أخرون أن ظهورها بهذا الشكل يعتبر مثير للغرائز والهدف منه لفت الأنظار والانتباه واثارة الجدل على منصات التواصل الإجتماعي.

من جانبهم، أعتبر طرف ثالث من المعلقين أن هيفاء وهبي أصبحت مؤخرا تهتم بظهورها بشكل مثير ومغري من أجل لفت انتباه زوجها السابق رجل الأعمال المصري"أحمد أبو هشيمة"،واغاظته، وتوجيه رسالة له بأنها مازالت بسن الشباب وعائشة حياتها مثله تماماً ولم تتأثر بانفصالها عنه، أو بزواجه من الفنانة المصرية ياسمين صبري.