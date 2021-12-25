شاهد .. بعد اعلانها إفلاسها.. أرقام هائلة وصادمة.. لن تصدق ثمن فستان شيرين عبدالوهاب في أحدث إطلالة ببرنامج صاحبة السعادة ؟ صورة

انت الان تتابع خبر بعد اعلانها إفلاسها.. أرقام هائلة وصادمة.. لن تصدق ثمن فستان شيرين عبدالوهاب في أحدث إطلالة ببرنامج صاحبة السعادة ؟ صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

ينتظر جمهور ومتابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب، الحلقة المنتظرة مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس،

والتي ستأتي في ليلة رأس السنة التي توافق 31 ديسمبر الجاري، ببرنامجها المشهور «صاحبة السعادة»، والذي سيذاع على قناة «dmc»



فلحظة تداول عدة لقطات مصورة من كواليس الحلقة المنتظرة على مواقع التواصل الاجتماعي، استعادت الفنانة شيرين صدارتها لمحركات البحث

جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحلقة تعد ظهورا استثنائيا لـ«شيرين» وابنتيها سويًا عقب أزمة انفصالها للمرة الأولى.

إطلالة شيرين عبد الوهاب بالحلقة

ومع تداول صور الحلقة، علق المتابعون على إطلالة الفنانة التي تشابهت مع إطلالتها في آخر حفلاتها،

إذ اختارت الفنانة فستان «ميتالك سيلفر» طويل واسع قليلًا، له أزرار صغيرة في النصف الأعلى، بأكمام طويلة، وفتحة بسيطة من الصدر وحتى قبل الرقبة.



كما اختارت الفنانة مكياج ترابي، بدرجات الروز، مع مكياج العيون السموكي.

سعر إطلالة شيرين عبدالوهاب بالحلقة

وبالبحث عن فستان شيرين عبد الوهاب، المقرر الظهور به في الحلقة المنتظرة، وُجد أنه من توقيع «Ounass»، والذي جاء سعره 3749 ريالا سعوديا، بما يعادل 15687 جنيها مصريا.



تفاصيل حلقة شيرين عبدالوهاب ومن المقرر أن تتحدث شيرين عبد الوهاب عن أزمتها وتصدرها محركات البحث خلال الفترة الماضية، ووعن أعمالها الفنية القادمة، بين الغناء والدراما، وعلاقتها بابنتيها، كما تقدم العديد من أغانيها الشهيرة.

ظهور شيرين حليقة الرأس

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد صدمت جمهورها وفاجأتهم في أحدث حفلاتها وأول ظهور لها عقب الطلاق، وهي حليقة الرأس، على أحد مسارح مدينة أبو ظبي، في دولة الإمارات، وحمل البعض زوجها حسام حبيب بممارسة العنف ضدها،

الأمر الذي كشف عن حقيقته كريم الحميدي مدير أعمال الأولى، في تصريحات خاصة لـ«هُن»، قائلًا: «مفيش أي حاجة من دي، ولا فيه مصادر مقربة قالت كده، دي كلها أخبار فيك».