شاهد .. للكبار فقط.. كلوي كارداشيان.. بإطلالة جريئة تكشف عن مفاتنها وتظهر على الطرقات ..لن تصدق ما حصل؟

انت الان تتابع خبر للكبار فقط.. كلوي كارداشيان.. بإطلالة جريئة تكشف عن مفاتنها وتظهر على الطرقات ..لن تصدق ما حصل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي،

لاعلان دعائي كبير على احد الطرقات ظهرت فيه شقيقتها الصغرى ​كلوي كارداشيان​ في جلسة تصوير جريئة لصالح شركتها المتخصصة بالجينز.



وظهرت كلوي عارية الصدر، مرتدية فقط بنطلون جينز، وعلى الرغم من انها كانت قد نشرت هذه الصورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي،

الا ان الجمهور استغرب جرأتها في الترويج لها على الطرقات بهذه الطريقة.



كلوي حصدت أرباحاً كبيرة منذ تأسيسها هذه الشركة، التي ارتفعت مبيعاتها كثيراً.