شاهد .. أسرار تعرفها لأول مرة عن دنجوان السينما المصرية .. وضع ماء زمزم على قبره وحرمته النساء من العالمية ودخل بخلاف شديد مع والده

انت الان تتابع خبر أسرار تعرفها لأول مرة عن دنجوان السينما المصرية .. وضع ماء زمزم على قبره وحرمته النساء من العالمية ودخل بخلاف شديد مع والده والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولد دنجوان السينما المصرية، رشدي اباظة، في 3 أغسطس عام1926، ونشأ وسط أسرة ثرية ذات أصول شركسية، واسمه الكامل، رشدي سعيد بغدادي أباظة.

لم يكن التمثيل والوقوف أمام الكاميرا من بين أحلام هذا الفتى الوسيم، إلا أن صداقته بعدد كبير من نجوم الوسط الفني دفعته لخوض التجربة.

ويقال إن الفنان المصري الكبير، فريد شوقي، هو الذي شجع "الدنجوان" على دخول عالم الفن، وكانت البداية بدور صغير في فيلم "المليونيرة الصغيرة" بطولة فاتن حمامة، وانتج عام 1949.

توالت بعد ذلك أعمال رشدي أباظة الفنية، وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام الرائعة منها: "رد قلبي، حب وحرمان، شروق وغروب، الرجل الثاني، عاشور قلب الأسد، شيء في صدري، وراء الشمس".

واستطاع في جميع مراحله العمرية، أن يحتفظ بوهج النجومية، وكان من الممكن أن يعبر للعالمية ويدخل هوليوود من بابها الواسع على طريقة صديقه عمر الشريف، لا سيما أنه كان يجيد الحديث بـ5 لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية.

تأثرت المسيرة الفنية لرشدي أباظة كثيرا بسبب عدم استقرار حياته الأسرية وشغفه بالنساء، إذ تزوج 5 مرات، كانت الأولى من الفنانة تحية كاريوكا، والثانية من الأمريكية بربارا، أما الثالثة فكانت من الفنانة سامية جمال واستمر معها 17 عاما، كما تزوج من الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح وانفصل عنها سريعا، ليتزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة قبل رحيله بعام واحد.

نجح رشدي أباظة في تكوين صداقات مع نجوم عالميين وعمل كدوبلير للنجم العالمي روبرت تايلور في فيلم "وادي الملوك"، كما شارك في فيلم "الوصايا العشر" للمخرج سيسل ديميل، وهذه الخطوات كانت بداية طيبة كي يعبر للعالمية، إلا إنه أضاع كل الفرص، وفضل الجلوس في مصر، والاستمتاع بلقب دنجوان السينما وساحر النساء.

ولكن أغرب ما في قصة الحب التي جمعت بين الدنجوان المصري "رشدي أباظة" ومواطنته الفنانة سامية جمال، ليس في مدة استمرار تلك العلاقة وكيف انتهت، ولكن في مبدأ الوفاء حتى بعد انتهاء تلك العلاقة.

ذلك الوفاء الذي جعل رشدي أباظة يؤمن لصالح سامية جمال، مبلغ من المال، وهذا ما عرفته سامية بعد وفاته ، عندما وجدت انه ترك لها 500 جنيه لتؤدي العمرة لأنه كان يعلم أن إحدى أمنياتها هي زيارة بيت الله الحرام .

وعلى الجانب الآخر لم تقف قصص الوفاء عند رشدي أباظة وسامية جمال، عند هذا الحد، برغم كل ما تحملته سامية من زيجاته المتعددة وعادتي شرب الخمور والسهر التي تمكنتا منه وكانتا أكبر الأسباب لانفصالهما، فقد سافرت الفنانة المصرية إلى الأراضي المقدسة وأدت عمرتين، واحدة لها والأخرى له ، كما أنها أحضرت معها زجاجة ماء زمزم وقامت برشها على قبره في أول زيارة له فور عودتها.

واكدت تصريحات سامية جمال بعد وفاة الدنحوان، أنه لن يستطيع أحد أن يحل محل رشدي أباظة في قلبها برغم كل ما حدث بينهما، بعد زيجة دامت بينهما لمدة 17 عاما، راهن الكثير على فشلها مهما طالت المدة ولكن في نهاية الأمر يبقي الأثر .

من جهته، روی طارق أباظة - حفيد الفنان رشدي أباظة - تفاصيل مثيرة عن حياة الفنان الراحل، وأسباب خلافاته الشديدة مع والده .

وقال طارق أباظة: "نشب بين رشدي أباظة ووالده خلاف حاد بسبب التمثيل وقال له والده: "إذا كنت هتمثل يبقى دا آخر يوم ليك في البيت" .

وقال طارق أباظة: "نشب بين رشدي أباظة ووالده خلاف حاد بسبب التمثيل وقال له والده: "إذا كنت هتمثل يبقى دا آخر يوم ليك في البيت" .

وأضاف طارق في تصريح صحفي: "أكتشفه بالصدفة المخرج الكبير بركات، .

وكان أول تعارف بينهما عن طريق مشاجرة جمعت بين الدنجوان وأحد أصدقائه في صالة البلياردو، وأسفرت عن تسبب رشدي أباظة في إصابة صديقه، وهو ما أعجب به بركات الذي قال له: "عجبني شكل ضربك أوي وعايزك تمثل معايا، وبالفعل كان أول ظهور له من خلال فيلم بعنوان "المليونيرة الصغيرة".

ورحل دنجوان السينما المصرية، الفنان رشدي أباظة، عن عالمنا في 27 يوليو عام 1980 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.