شاهد .. ثراء فاحش للغاية.. أرقام صادمة وغير متوقعه لـ ثروة مؤسس طيور الجنة ..خالد مقداد.. الضخمة؟ ولن تتوقع كم عائداته في السنة الواحدة ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل أخبار عن ثروة مؤسس قناة طيور الجنة ​خالد المقداد​، الذي لن يتوقع الكثير كم حجمها.



وقدرت ثروته بـ 10 مليون دولار، بعد أن إنتشرت العديد من الأخبار أن عائدات القناة التي يمتلكها تقدر بـ 200 ألف دولار سنوياً.

وتعد قناة طيور الجنة من اشهر القنوات والمحببة عن الصغير والكبير وتعتبر ثروة كبيرة لكل طفل.