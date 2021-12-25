شاهد .. أخفته لسنوات .. الفنانة زينة فاجأت الجميع ونشرت صورة لابنها في أول ظهور له .. والشبه بينه وبين أحمد عز يشعل الجدل. | اتفرج

انت الان تتابع خبر أخفته لسنوات .. الفنانة زينة فاجأت الجميع ونشرت صورة لابنها في أول ظهور له .. والشبه بينه وبين أحمد عز يشعل الجدل. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة زينة لتتصدر الترند خلال الأيام الماضية بعد أن طالبت بزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهرياً بعد أن كشف محاميها عن دخله السنوي.

وكشف محامي زينة، معتز الدكر أن التحريات التي قام بها عن الأعمال الدرامية والسينمائية التي يشارك فيها الفنان أحمد عز وجد أن دخله السنوي يتجاوز 300 مليون جنيه.

وفي وقت سابق قامت الفنانة زينة بنشر صورة لأبنها لأول مرة، لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ Instgram.

ظهر ابنها في الصورة المنشورة، وهو يرتدي تيشرت نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، بعد أن سجل هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف دون رد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسببت الصورة المنشورة في جدل كبير بين رواد التواصل حيث طالبها الجميع بكشف وجهه من أجل مقارنة الشبه مع أحمد عز الذي تدعي زينة أنه والده.

وعلقت زينة على الصور، وكتبت: “ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

يذكر أن زينة شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “كله بالحب” من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.