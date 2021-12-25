شاهد .. كأنها حورية على الأرض.. بإطلالة نارية مفاتن نسرين طافش تخرج للعلن.. ومتابع سعودي ينفجر بتعليقاته ؟اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية على الأرض.. بإطلالة نارية مفاتن نسرين طافش تخرج للعلن.. ومتابع سعودي ينفجر بتعليقاته ؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/25 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي )

عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت الممثلة ​نسرين طافش صور ومقطع فيديو​ من أحدث إطلالاتها، التي سحرت قلوب المتابعين،

حيث ارتدت فستان أسود لامع بكتف واحد ومكشوف الصدر، وبفتحة طويلة استعرضت بها مفاتنها بطريقة وصفها البعض بالمثيرة، وزينت يداها بقفازات من قماش الفستان، وسدلت شعرها ووضعت مكياج ناعم زاد من جمالها.

وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على إطلالة نسرين طافش، وتغزل الكثير بجمالها وسحرها اللافت، وانتقدها البعض بسبب ظهورها الجريئ،

ومن أبرز التعليقات كانت لمتابع سعودي كتب أكثر من رسالة وجهها للفنانة طافش، وكتب فيها: "جمال السيدة نسرين أوروبي مو عربي ولازم تبخر حالها كل ما تطلع عشان ما تنحسد من الصبايا"،

ونال تعليقه اعجاب البعض، بينما انتقده بعض المتابعات اللاتي أكدن على حبهن لنسرين وعدم غيرتهن منها.

هذه وكانت نسرين طافش، قد نالت إعجاب الجمهور بمقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه داخل قاعة الرياضة وهي تمارس التمارين بحرفية عالية

وعلقت: "في طريقي إلى الأعلى دائماً"، وعلق المتابعون على قوتها ولياقتها البدنية، وجمالها اللافت.