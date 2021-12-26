شاهد .. أقوياء الملاحظة سيعرفون من هذه الطفلة البريئة..منذ نعومة اظافرها وهي في الفن؟والان اصبحت فنانة جميلة وشهيرة وابنة المع ممثلين كبار؟

انت الان تتابع خبر أقوياء الملاحظة سيعرفون من هذه الطفلة البريئة..منذ نعومة اظافرها وهي في الفن؟والان اصبحت فنانة جميلة وشهيرة وابنة المع ممثلين كبار؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

دخلت عالم الفن منذ نعومة أظافرها، لديها موهبة فنية كبيرة لم تعتمد في الأدوار التي قدمتها على شهرة ونجومية والديها الفنانين الكبيرين وأشهر من النار على العلم.



قصة حب والدها ووالدتها من أعظم القصص التي اشتهرت في الوسط الفني، فكانا يحبا بعضهم البعض بشكل كبيرة لدرجة أنهما حاربا الظروف لكي يتزوجان.

إنها الفنانة الجميلة مي نور الشريف، ابنة الراحل الفنان الكبير نور الشريف، والفنانة الجميلة بوسي، وخالتها هي الفنانة الجميلة نورا، والتي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.



وهذه الصورة نشرتها مي نور الشريف بنفسها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، وكتبت عليه: “دي أكتر صورة بحبها بحبها لنفسي”، وحصدت الصورة وكثير من التفاعلات والتعليقات من قبل الجمهور.

ومن لا يعرفه الكثيرون أن مي نور الشريف كانت مخطوبة للفنان عمرو يوسف وذلك قبل زواجه من الفنانة كندا علوش، وكان ذلك وقت عمهم معاً في مسلسل الدالي.



ولكن هذه الخطوبة لم تكلل بالنجاح وسرعان ماتم الانفصال لأسباب لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

اسمها الحقيقي مي محمد جابر محمد عبد الله وهي من مواليد 10 أبريل 1981، وتبلغ من العمر 40 سنة.