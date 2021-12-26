شاهد .. العرافة الشهيرة العمياء ( بابا فانجا ) : سفينة فضائية ستهاجم الأرض خلال ٢٠٢٢ .. وحدوث مجاعة هائلة .. وظهور فيروس قاتل ما زال مجمداً حتى الآن

انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة العمياء ( بابا فانجا ) : سفينة فضائية ستهاجم الأرض خلال ٢٠٢٢ .. وحدوث مجاعة هائلة .. وظهور فيروس قاتل ما زال مجمداً حتى الآن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تزامًنا مع اقتراب انتهاء عام 2021، وقدوم عام 2022، يتابع الكثير من الأشخاص حول العالم التنبؤات وما سيحدث في عام 2022 .

وفي هذا الإطا، أهم التنبؤات التي توقعاتها العرافة العمياء البلغارية "بابا فانجا"، رغم وفاتها منذ عام 1997 ، إلا أنها سجلت توقعاتها لما سيحدث كل عام حتى عام 2030، حيث كشف العرافة "بابا فانجا"، عن عدة تنبؤات متوقع حدوثها خلال العام الجديد 2022 قائلةً:"ستضرب العديد من البلدان الآسيوية، إلى جانب أستراليا، نوبات شديدة من الفيضانات ، كما سيكتشف فريق من الباحثين فيروساً قاتلاً في سيبيريا كان مجمداً حتى الآن، بسبب الآثار الكارثية للاحتباس الحراري جاء ذلك وفقًا لما ذكره موقع"ذا إنديا تايمز" .

وتوقعت بابا فانجا أيضًا، أن تعاني العديد من المدن من نقص مياه الشرب هذا العام، حيث سيزداد عدد السكان ويؤدي تلوث الأنهار، إلى محاولة دول كثيرة إيجاد حلول أخرى للعثور على مصادر جديدة. كما كشفت العرافة في تنبؤاتها، أنه سيتم إرسال كويكب يعرف باسم "أو موا موا" من قبل الأجانب للبحث عن الحياة على الأرض، ويمكن للكائنات غير الأرضية أن تأخذ أسرى عند هبوطها ، مع حدوث مشاهد مروعة في الهند، مشيرة إلى أن درجات الحرارة هناك ستصل إلى 50 درجة مئوية، ثم يهاجم الجراد المحاصيل والأراضي الزراعية، مما يتسبب في مجاعة هائلة.

وأضافت العرافة أن هذا العام سيشهد الناس وهم يقضون وقتًا أطول من أي وقت مضى أمام الشاشات، وذلك نظرًا لإدماننا المتزايد باستمرار على التكنولوجيا، و سيشرع الكثير من الناس في دوامة هبوطية، وسوف يخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع.