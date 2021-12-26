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شاهد .. اتفرج: ابنة شيرين عبد الوهاب تفجر السوشيال ميديا وتكشف المستور للعلن ..هذا الشخص هو اللي قص شعر ماما زيرو وانا بكرهه (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

في تفاصيل جديدة نشرت قناة في اليوتيوب متخصصة بأخبار الفنانيين وأسراراهم فيديو جديد بخصوص أزمة شيرين عبدالوهاب مع طليقها حسام حبيب.

 

 

وأنتشر الفيديو بعنوان : ابنة شيرين عبد الوهاب تبكي وتنهار حسام هو اللي قص شعر ماما زيرو وضربها ارتاحنا منه انا بكرهة ! ونترككم لمشاهدة الفيديو ومعرفة التفاصيل :

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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