شاهد .. اتفرج: ابنة شيرين عبد الوهاب تفجر السوشيال ميديا وتكشف المستور للعلن ..هذا الشخص هو اللي قص شعر ماما زيرو وانا بكرهه (فيديو)

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انت الان تتابع خبر اتفرج: ابنة شيرين عبد الوهاب تفجر السوشيال ميديا وتكشف المستور للعلن ..هذا الشخص هو اللي قص شعر ماما زيرو وانا بكرهه (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )
في تفاصيل جديدة نشرت قناة في اليوتيوب متخصصة بأخبار الفنانيين وأسراراهم فيديو جديد بخصوص أزمة شيرين عبدالوهاب مع طليقها حسام حبيب.
وأنتشر الفيديو بعنوان : ابنة شيرين عبد الوهاب تبكي وتنهار حسام هو اللي قص شعر ماما زيرو وضربها ارتاحنا منه انا بكرهة ! ونترككم لمشاهدة الفيديو ومعرفة التفاصيل :