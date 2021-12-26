شاهد .. تفاصيل صادمة: ماهو سر مداومة نجمة الرقص الشرقي على الوضوء والاستغفار ونطق الشهادتين كل يوم.. أسباب لن تتوقعها ؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة: ماهو سر مداومة نجمة الرقص الشرقي على الوضوء والاستغفار ونطق الشهادتين كل يوم.. أسباب لن تتوقعها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

عد الموسيقار المصري، هاني مهنا، من قلائل الفنانين الذين لا ينتمون لعائلة فنية إلا أن بدايته كانت وعمره 6 سنوات وبدأ يمتهن الفن وعمره 15 عاماً عندما انضم لفرقة تحية كاريوكا المسرحية.



تحدث الموسيقار هاني مهنا في حوار تلفزيوني سابق عن الكثير من الأسرار التي شهدها تاريخه الفني، منذ بدايته وحتى هذه اللحظة، وروى مواقف قديمة جمعته بالفنانة والراقصة الراحلة تحية كاريوكا.

وقال مهنا أنه أصبح يداوم على الصلاة والاستغفار ونطق الشهادتين، وأنه تعلم ذلك من السيدة تحية كاريوكا.



وأضاف بإن كاريوكا نصحته بالصلاة قبل الخروج للعمل ومغادرة المنزل، قائلًا: "تحية كاريوكا قالتلي احرص انك تصلي ركعتين قبل ما تنزل من البيت وتروح الشغل..

لأننا بننزل بنكون بين إيد ربنا، فلازم نتقرب من الله ونطلب منه النجاح".

وأكد أن كاريوكا كانت تتبع هذه العادة، ومثلها السيدة أم كلثوم،

فكانت الأخيرة تحرص على أداء الصلاة بشكل منتظم، وقراءة القرآن قبل الحفلات، مشيرًا أن هذا الجيل القديم كان يتحلى باحترام الجمهور، ويهاب الوقوف أمامه على خشبة المسرح مهما تألقوا.

وأشار إلى أن علاقته بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا كانت علاقة الابن بأمه، مؤكدا انه كان يناديها ماما تحية ويجلس فى بيتها هو وعدد كبير جدا من الفنانين في تلك المرحلة.



ورحلت سيدة الرقص الشرقي الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا عن عالمنا في 20 سبتمبر من عام 1999بعد حياة حافلة بالعطاء الفني.