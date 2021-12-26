شاهد .. شي مثير داخل غرفة نوم الفنانة (دلال عبد العزيز) وتحديداً في دولابها .. لن تصدق الشيء الغريب الذي عثروا عليه وأعاد الحزن لقلب دنيا وايمي سمير غانم!

انت الان تتابع خبر شي مثير داخل غرفة نوم الفنانة (دلال عبد العزيز) وتحديداً في دولابها .. لن تصدق الشيء الغريب الذي عثروا عليه وأعاد الحزن لقلب دنيا وايمي سمير غانم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أخذ الموت الفنانة دلال عبد العزيز بعد زوجها سمير غانم بثلاثة أشهر فقط، وذلك بعد قصة حب بدأت صدفة واستمرت لأكثر 37 عاما وانتهت القصة برحيلهما معا، بفارق شهور حيث فصل الموت بينهما.

وتعتبر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إحدى الفنانات السباقات بالخير مع الجميع، حيث أنها برزت في الصفوف الأولى بأي جنازة أو عزاء لنجوم الوسط الفني، وكانت ترافقها النجمة الراحلة رجاء الجداوي وصديقتهن الثالثة ميرفت أمين.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز أنها كانت تحتفظ بأكفان كثيرة داخل دولابها وذلك كي تكون جاهزة في حال وفاة أي فنان وفقا لموقع أهل مصر.

وكان عدد من المقربين من الفنانة دلال عبد العزيز يلقبونها بالحانوتي وذلك لأنها كانت تغسل السيدات برفقة اقاربهن وتكون في التُرب أول شخص.

وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.

يذكر أن الموت غيب دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل 3 أشهر، وذلك بسبب إخفاء كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه.