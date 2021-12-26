شاهد .. الفنانة دنيا بطمة بإطلالة خادشه ..تبرز مفاتنها بالأحمر الضيق وتثير غضب زوجها محمد الترك وتسحر الجمهور وتتصدر التريند؟

انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا بطمة بإطلالة خادشه ..تبرز مفاتنها بالأحمر الضيق وتثير غضب زوجها محمد الترك وتسحر الجمهور وتتصدر التريند؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

عبر صفحتها في انستغرام نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة وصفت بالجريئة جدا، حيث ظهرت مرتدية جامبسوت باللون الأحمر الغامق،

ضيق جدا حتى فصّل مفاتنها ومناطقها الحساسة بوضوح، وارتدت كعب بنفس اللون، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا صارخا.

ولاقت صورة دنيا بطمة تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحرها، بينما انتقدها الكثير معتبرين ان اطلالتها جريئة استعرضت بها جسدها بطريقة خادشة،

وخاصة ان اللباس الضيق برز كل منحنيات جسمها، كما أشار البعض الى عمليات التجميل التي خضعت لها دنيا بطمة لتصبح بهذا الجمال.

وكانت قد اثارت بطمة الضجة بعد ان شاركت فيديو لها على إنستغرام، ظهرت فيه بطبيعها وبدون مكياج على وجهها، كنوع من الدعاية لحساب ماركة معينة، وعبر المتابعون عن دهشتهم بتغيير ملامحها دون مكياج، بينما أكد البعض انها جميلة بكل أحوالها.

الجدير بالذكر أن الفنانة دنيا بطمة قد تصدرت الترند بعد طرح ثاني أغنية من ألبومها الجديد "أنا عندي استعداد"،

باللهجة المغربية، حيث حصد كليب الأغنية على أكثر من ربع مليون مشاهدة منذ الساعات الأولى لطرحه على اليوتيوب، لتتربع ترند محركات البحث.