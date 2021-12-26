شاهد .. بعد 50 عاماً من العزوبية .. حقيقة زواج الفنانة (نرمين الفقي) تضج الإنترنت و مواقع التواصل .. ورد فعلها مفاجئ وغير متوقع !

انت الان تتابع خبر بعد 50 عاماً من العزوبية .. حقيقة زواج الفنانة (نرمين الفقي) تضج الإنترنت و مواقع التواصل .. ورد فعلها مفاجئ وغير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر النجمة نرمين الفقي، أشهر عانس في الوسط الفني، رغم جمالها الذي لم يتأثر بتقدم عمرها حيث بلغت سن الخمسين.

أثارت الفنانة نيرمين الفقي، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل، بعد تداول صورها مع مصور يدعى رامي أنور، حيث زعمت بعض الصفحات على "فيسبوك" أنها ارتبطت به بشكل رسمي، إلا أنها خرجت ونفت كل ما تردد حول هذا الأمر.

هذه ليست شائعة الارتباط الأولى في حياة نيرمين الفقي، فسبق وتردد أنها تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي، ولكنها نفت وقتها هذا الأمر ووصفته بالصديق الذي ساندها في أزمتها.

وترددت أخبار كثيرة أخرى أنها تزوجت من الفنان كمال أبورية، ولكنه نفى أيضًا ارتباطها به وقتها، معبرًا عن دهشته من خروج هذه الشائعات.

وتصدرت الفنانة المصرية نرمين الفقي مؤخرا الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تصريحات حول مواصفات فتى أحلامها.

وقالت نرمين الفقي في لقاء تلفزيوني إن فتى أحلامها يجب أن يكون حنين ورجل بمعنى الكلمة، مضيفة "أنا لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات، وهرتبط لو اتحبيت بجد".

وأثارت هذه التصريحات الجدل بين مستخدمي موقع تويتر، خاصة بعد تأكيد الفنانة المصرية أيضا أنها لم تُجري أي عمليات تجميل طوال حياتها.

واستعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ذكرياتهم مع أعمال الفنانة المصرية، خاصة مسلسل "الليل وآخره"، الذي عُرض في شهر رمضان 2003، من بطولة المسلسل الممثل يحيى الفخراني ونرمين الفقي، نال العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مسلسل في تلك الفترة.

ولم تخض الفنانة نرمين الفقي، حتى الآن، تجربة الزواج رغم تقدم العديد من "العرسان" لها، حسب ما ذكرت.

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.