شاهد .. اتفرج : الشاب الجميل عصومي مقداد نجم( طيور الجنة) يفاجئ الجمهور وينشر صورا له لأول مرة بهذه الوضعية أشعلت جدل الأردنيين؟

انت الان تتابع خبر اتفرج : الشاب الجميل عصومي مقداد نجم( طيور الجنة) يفاجئ الجمهور وينشر صورا له لأول مرة بهذه الوضعية أشعلت جدل الأردنيين؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

عرض نجم قناة طيور الجنة​ ​المعتصم بالله مقداد​ الملقب بـ عصومي صورة على حائط صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثارت إعجاب المتابعين.



حيث ظهر "عصومي" واقفا أمام المرآة بثياب كاجوال، وكتب تعليقاً طريفاً أحدث بلبلة بين الجمهور، قال: "أول مرة بحياتي بحس حالي شوي طويل".

فنشر المعتصم بالله الصورة ذاتها كان أرسلها له أحد المتابعين، ظهر فيها أطول معلّقاً: "خليتك أطول".



وفاجأ عصومي نجم "طيور الجنة" الجمهور بظهوره بلا لحية بصورة نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأعلن قبلها سلسلة من التعليقات على صور نشرها شرائه لمكينة حلاقة ليجعل لحيته أطول إذ قال: "اسمعوا هاليومين في إعلان لمكينة جديدة،

بدي لحيتي تطول كمان"، ليقوم بعدها بنشر صورته بلا لحية وليفاجئ المتابعين بهذه الإطلالة.