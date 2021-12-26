شاهد .. لن تصدق : هذا الطفل الوسيم أصبح أشهر نجم لامع بالسينما المصرية ونجله ممثل صاعد.. هل عرفتم من هو؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق : هذا الطفل الوسيم أصبح أشهر نجم لامع بالسينما المصرية ونجله ممثل صاعد.. هل عرفتم من هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان شهير، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن من هو هذا الطفل الذي أصبح فنان شهير.



أنه الفنان “أحمد السقا” الذي قام رواد مواقع التواصل بنشر صورة نادرة من طفولته مع النجم الكبير الراحل “عزت العلايلي” وكان عمره لا يتعدى السبع سنوات،

حيث أن تلك الصورة تم عرضها في وقت سابق أثناء استضافة الفنان المصري خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس.

نجل الفنان احمد السقا

كما أن للفنان أحمد السقا ولد ممثل صاعد وهو حمزة أحمد السقا الذي قام بالمشاركة في فيلم سينمائي ولكن لم يتم عرضه، حيث أن السقا متزوج من الإعلامية مها الصغير.



جدير بالذكر، أن الفنان أحمد السقا، كان قد تم تكريمه خلال العديد من المهرجانات أخرها تكريمه بجائزة نجمة الجونة للإنجاز الإبداعي،

وأهداها للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: “أهدي التكريم للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز نجمين حبًا بعضهما وعاشا مع بعض وتألقوا معًا ورحلـــوا معًا”.