شاهد .. بعد 20 سنة .. ظهور مفاجئ لنجل الفنان نور الشريف ( أيمن ) في مسلسل « الحاج متولي ».. هكذا اصبح شكلة اليوم .. والصدمة في مهنته الحالية!.

انت الان تتابع خبر بعد 20 سنة .. ظهور مفاجئ لنجل الفنان نور الشريف ( أيمن ) في مسلسل « الحاج متولي ».. هكذا اصبح شكلة اليوم .. والصدمة في مهنته الحالية!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ 20 عاماً، نال الطفل أيمن محمد أيمن شهرة واسعة بسبب ظهوره مسلسل "الحاج متولي" فكيف أصبح الطفل أيمن اليوم؟

اليوم وبعد مرور سنوات طويلة تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لأيمن الذي أصبح شاباً ولاحظ الجميع تغيرا كبيرا في شكله.

وظهر أيمن في الصورة أمام أحد المطارات حيث يعمل حاليا في مجال الطيران بعد أن ابتعد عن مجال التمثيل.

وجسد أيمن في مسلسل "عائلة الحاج متولي" دور الطفل سمير، ابن نور الشريف واختفى عن الأضواء منذ ذلك الحين.