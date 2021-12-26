شاهد .. صفعة غير متوقعة .. حسام حبيب يحرق قلب شيرين عبدالوهاب بحركة خبيثة.

انت الان تتابع خبر صفعة غير متوقعة .. حسام حبيب يحرق قلب شيرين عبدالوهاب بحركة خبيثة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يستعد المطرب حسام حبيب طليق شيرين، لطرح أغنية جديدة يعكف على تحضيراتها حاليا في أحد الاستوديوهات.

والمفاجأة أن حسام حبيب يتعاون في الأغنية التي لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن مع نفس ملحن وموزع أحدث أغاني طليقته شيرين عبد الوهاب "خاصمت النوم" والتي طرحتها خلال الأيام الماضية، وهما الملحن عمرو الشاذلي والموزع عمرو الخضري.

ونشر الملحن عمرو الشاذلي صورة تجمعه بحسام حبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وعلق قائلا: "بسم الله.. قريبًا من ألحاني مع الفنان حسام حبيب.. كلمات أحمد إبراهيم.. ألحان عمرو الشاذلي.. توزيع عمرو الخضري.. دعواتكم".

ويعد هذا أول ظهور لحسام حبيب منذ أزمة انفصاله عن زوجته شيرين عبدالوهاب، كشف الملحن الشاب عمرو الشاذلي عن تعاونه مع المطرب حسام حبيب في أغنية جديدة.

أغنية "خاصمت النوم" اقتربت حتى الآن من تحقيق 4 ملايين مشاهدة نتذ أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات الشهير Youtube.

وتقول كلمات الأغنية: بعدك مارتحتش يوم.. ونسيت وخاصمت النوم.. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك.. هكدب لو قولت بخير.. بصراحة أنا وجعي كبير.. متقولش إن أنت نستني وعادي وهنت عليك.. يرضيك يعني أعيش مافيش ولا أي حاجه نفعاني عشان أنساك..

منا أصلا روحي معاك.. أنساك إزاي وبإيه.

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.